Данілов: Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно

Секретар РНБО Олексій Данілов застерігає, що Росія може стати "колонією" однієї з сусідніх країн, і ця ситуація може бути дуже небезпечною.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо хтось вважає, що 2023 рік буде легким, що в росіян уже все закінчилось і все буде добре – я не поділяю таку точку зору. Справа в тому, що в росіян можуть з’явитися власники.

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Ми на сьогоднішній день спостерігаємо, що певна країна-сусід вже поступово забирає РФ під себе, тому що у неї там є свої інтереси. І це дуже-дуже небезпечна тенденція для всього світу, в тому числі для нас".

Деталі: На питання, чи має він на увазі Китай, секретар РНБО відповів: "Я маю на увазі ті процеси, які відбуваються. На них треба дуже уважно звертати увагу".

Данілов заявив, що керівник ГУР Кирило Буданов "має рацію, в Росії лишилося на півтори-дві атаки такі потужні, як були по 100-120 ракет".

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"Але ми маємо на увазі, що вони можуть отримати несподіваних "друзів" і Росія може стати колонією", - застеріг він.

На питання, чи несуть Україні загрозу країни ОДКБ, секретар РНБО сказав: "ОДКБ нам як мокре горить. Це не така страшна для нас ситуація, ми б із цим питанням впоралися. Я говорю про набагато складніші речі – це країни, які володіють ядерною зброєю, з якими Росія може помінятися ядерними технологіями на ракети, яких немає в Росії".

Данілов також вважає, що великим викликом для України може бути мобілізація в Росії.

"Якщо вони будуть призивати за тим планом, який у них є, і буде зброя, яку їм можуть надати несподівані партнери, це буде для нас великий-великий виклик", - сказав він.