Сумщина: ворог за добу завдав 94 удари

9 січня російські окупанти завдали 94 удари по чотирьох громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів (10 "прильотів") та зі ствольної артилерії (27 "прильотів").

По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (12 "прильотів") та з реактивної системи залпового вогню (23 "прильоти"). Також росіяни скинули із квадрокоптера 2 вибухівки на територію громади.

По Білопільській громаді противник вів мінометний обстріл з території РФ, зафіксовано 12 "прильотів".

По Юнаківській громаді ворог також вів мінометний вогонь, було 8 "прильотів".

У всіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.