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Сумщина: ворог за добу завдав 94 удари

"Українська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 23:23
Сумщина: ворог за добу завдав 94 удари
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

9 січня російські окупанти завдали 94 удари по чотирьох громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів (10 "прильотів") та зі ствольної артилерії (27 "прильотів").

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По Краснопільській громаді ворог ударив зі ствольної артилерії (12 "прильотів") та з реактивної системи залпового вогню (23 "прильоти"). Також росіяни скинули із квадрокоптера 2 вибухівки на територію громади.

По Білопільській громаді противник вів мінометний обстріл з території РФ, зафіксовано 12 "прильотів".

По Юнаківській громаді ворог також вів мінометний вогонь, було 8 "прильотів".

ВІДЕО ДНЯ

У всіх випадках обійшлося без жертв і постраждалих.

Теми: Сумська областьРосіяобстріл
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