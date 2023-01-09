Сумщина: враг за сутки нанес 94 удара
Понедельник, 9 января 2023, 23:23
9 января российские оккупанты нанесли 94 удара по четырем громадам Сумской области.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Шалыгинскую громаду россияне обстреляли из минометов (10 "прилетов") и из ствольной артиллерии (27 "прилетов").
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По Краснопольской громаде враг ударил из ствольной артиллерии (12 "прилетов") и из реактивной системы залпового огня (23 "прилета"). Также россияне сбросили с квадрокоптера 2 взрывчатки на территорию громады.
По Белопольской громаде противник вел минометный обстрел с территории РФ, зафиксировано 12 "прилетов".
По Юнаковской громаде враг также вел минометный огонь, было 8 "прилетов".
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Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.