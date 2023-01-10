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З початку року на Запоріжжі внаслідок обстрілів загинули 4 людини – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 03:39
З початку року на Запоріжжі внаслідок обстрілів загинули 4 людини – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДСНС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

З початку року внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області загинули 4 людини, ще 7 – отримали поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Від початку року понад шість сотень обстрілів по мирних містах та селищах: четверо загиблих та семеро поранених".

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Деталі: За словами голови ОВА, через сильні морози зросла вірогідність, що противник буде інтенсивніше проводити розвідки боєм.

Теми: Запоріжжяобстріл
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