Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З початку року на Запоріжжі внаслідок обстрілів загинули 4 людини – ОВА

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 04:39
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДСНС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

З початку року внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області загинули 4 людини, ще 7 – отримали поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Від початку року понад шість сотень обстрілів по мирних містах та селищах: четверо загиблих та семеро поранених".

Деталі: За словами голови ОВА, через сильні морози зросла вірогідність, що противник буде інтенсивніше проводити розвідки боєм.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Запоріжжяобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія збирає сили для чергової ескалації – Зеленський

оновленоМедведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України

Бербок у Харкові анонсувала 20 млн євро допомоги Україні на оплату послуг Starlink

Тривають важкі бої за утримання Соледара – Маляр

Понад 70% українців підтримують вимогу ЄС про реформи для відкриття переговорів про вступ

Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
Росіяни атакували Харківщину, є загиблий
СБУ ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі
Останні новини
03:51
У Херсоні 84% споживачів підключені до опалення – ОП
02:46
З початку війни поліція відкрила 2,3 тис. справ за колабораціонізм
01:50
Ситуація у Соледарі критична, будівлі щодня переходять з рук в руки – CNN
00:44
Байден і Трюдо поговорили про підтримку України
23:54
оновлено в 23:54Росіяни влучили у склад піротехніки в Харкові: почалась детонація
23:52
Уряд Франції анонсував підвищення пенсійного віку, профспілки готують страйки
23:41
Росіяни за добу понад 30 разів вдарили по Сумщині – ОВА
23:35
Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії – глава Міноборони
23:19
Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом, їх вивезли в Люблін на лікування
23:00
Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії назвало найпопулярнішу операцію
Усі новини...