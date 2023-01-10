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С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 04:39
ИЛЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГСЧС В ЗАПОРЖСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала года в результате вражеских обстрелов в Запорожской области погибли 4 человека, еще 7 – получили ранения.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "С начала года более шести сотен обстрелов по мирным городам и поселкам: четверо погибших и семеро раненых".

Детали: По словам главы ОВА, из-за сильных морозов возросла вероятность, что противник будет интенсивнее проводить разведки боем.

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Темы: Запорожьеобстрел
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