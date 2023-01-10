Росіяни вбили 2 і поранили 4 жителів Луганщини, ще 6 людей поранили на Донеччині
9 січня російські загарбники вбили щонайменше двох і поранили чотирьох жителів села Невське Луганської області, а також поранили чотирьох мирних жителів міста Бахмут і двох жителів смт Курахівка Донецької області.
Джерело: Луганська ОВА, голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "За 9 січня росіяни поранили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці".
Дослівно Луганська ОВА: "Двоє загиблих та двоє поранених у звільненому Невському".
Деталі: Село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району Луганської області 9 січня зазнало масованих російських обстрілів.
За даними обладміністрації, після деокупації там залишилося жити близько 150 людей.
Двох із них цього понеділка росіяни вбили, ще двох поранили.
Також росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві.
Атаки окупантів відбито в районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого