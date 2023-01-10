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Росіяни вбили 2 і поранили 4 жителів Луганщини, ще 6 людей поранили на Донеччині

Олена РощінаВівторок, 10 січня 2023, 07:22
Росіяни вбили 2 і поранили 4 жителів Луганщини, ще 6 людей поранили на Донеччині
Невське під обстрілами, фото Луганської ОВА

9 січня російські загарбники вбили щонайменше двох і поранили чотирьох жителів села Невське Луганської області, а також поранили чотирьох мирних жителів міста Бахмут і двох жителів смт Курахівка Донецької області.

Джерело: Луганська ОВА, голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "За 9 січня росіяни поранили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті та 2 у Курахівці".

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Дослівно Луганська ОВА: "Двоє загиблих та двоє поранених у звільненому Невському".

Деталі: Село Невське, розташоване у Красноріченській громаді Сватівського району Луганської області 9 січня зазнало масованих російських обстрілів.

За даними обладміністрації, після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. 

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Двох із них цього понеділка росіяни вбили, ще двох поранили. 

Також росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві.

Атаки окупантів відбито в районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого

Теми: Луганська областьДонецька областьвійна
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