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Россияне убили 2 и ранили 4 жителей Луганщины, еще 6 человек ранили на Донетчине

Елена РощинаВторник, 10 января 2023, 07:22
Россияне убили 2 и ранили 4 жителей Луганщины, еще 6 человек ранили на Донетчине
Невское под обстрелами, фото Луганской ОВА

9 января российские захватчики убили по меньшей мере двух и ранили четырех жителей села Невское Луганской области, а также ранили четырех мирных жителей города Бахмут и двух жителей пгт Кураховка Донецкой области.

Источник: Луганская ОГА, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "За 9 января россияне ранили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Бахмуте и 2 в Кураховке".

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Дословно Луганская ОГА: "Двое погибших и двое раненых в освобожденном Невском".

Детали: Село Невское, расположенное в Краснореченской общине Сватовского района Луганской области 9 января подверглось массированным российским обстрелам.

По данным обладминистрации, после деоккупации там осталось жить около 150 человек. 

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Двух из них в этот понедельник россияне убили, еще двоих ранили. 

Также россияне открывали огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях по Стельмаховке, Макеевке, Площанке и Диброве.

Атаки оккупантов отбиты в районах Белогоровки, Червонопоповки и Кузьминого.

Темы: Луганская областьДонецкая областьвойна
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