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Захисники України підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники

Олена РощінаВівторок, 10 січня 2023, 07:29

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили чи потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ вранці 10 січня  

Дослівно Генштаб: "Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення".

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Деталі: Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3084 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2073 (+4) од,
  • РСЗВ – 434 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 275 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+0).
 

Дані уточнюються.

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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