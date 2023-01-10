Захисники України підбили військове судно РФ і знищили 4 безпілотники

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили чи потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ вранці 10 січня

Дослівно Генштаб: "Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення".

Реклама:

Деталі: Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,

артилерійських систем – 2073 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

Дані уточнюються.