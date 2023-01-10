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Защитники Украины подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника

Елена РощинаВторник, 10 января 2023, 07:29

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских захватчиков, повредили или потопили военное судно РФ, а также уничтожили по 4 танка и БПЛА. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ утром 10 января  

Дословно Генштаб: "Несколько больше информации о вражеском корабле/катере будет предоставлено после уточнения".

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Детали: Общие боевые потери России в войне против Украины с 24.02.22 по 10.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 112 470 (+710) человек ликвидировано,
  • танков – 3 084 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 154 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2 073 (+4) ед,
  • РСЗО – 434 (+0) ед,
  • средства ПВО – 217 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+0) ед,
  • вертолетов – 275 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 860 (+4),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли / катера – 17 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 817 (+8) ед,
  • специальная техника – 183 (+0).
 

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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