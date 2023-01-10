Дніпропетровщина: 9 годин тривоги, удари "Градами" й артилерією
Вівторок, 10 січня 2023, 08:06
У ніч на 10 січня російські війська двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "9 годин тривоги і удари "Градами" та важкою артилерією.
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Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів.
Люди не постраждали. Є руйнування – пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються".