Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией
Вторник, 10 января 2023, 09:06
В ночь на 10 января российские войска дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Прямая речь: "9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией.
Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов.
Люди не пострадали. Есть разрушения – повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются".
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