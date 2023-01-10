Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией

В ночь на 10 января российские войска дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией.

Реклама:

Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов.

Люди не пострадали. Есть разрушения – повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются".