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Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией

Елена РощинаВторник, 10 января 2023, 08:06

В ночь на 10 января российские войска дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией.

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Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов. 

Люди не пострадали. Есть разрушения – повреждены дома и кафе. Последствия еще выясняются".

Темы: Днепропетровская областьвойна
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