Доставник ліків наводив російські ракети на ТЕС у Дніпрі і полював на ППО

Служба безпеки України заявляє, що затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у місті Дніпро й "полював" за місцевими системами протиповітряної оборони.

Джерело: СБУ

Деталі: Контррозвідка Служби безпеки викрила агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.

Дослівно СБУ: "Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення".

Деталі: Встановлено, що ворожий агент "звітував" співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

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Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Отримані відомості він передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.