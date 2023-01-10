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Доставник ліків наводив російські ракети на ТЕС у Дніпрі і полював на ППО

Олена РощінаВівторок, 10 січня 2023, 09:07
Доставник ліків наводив російські ракети на ТЕС у Дніпрі і полював на ППО
Агент ГУР у Дніпрі, фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у місті Дніпро й "полював" за місцевими системами протиповітряної оборони.

Джерело: СБУ

Деталі: Контррозвідка Служби безпеки викрила агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині.

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Дослівно СБУ: "Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ.

Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення".

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Деталі: Встановлено, що ворожий агент "звітував" співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

 

Отримані відомості він передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

 
 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Теми: ДніпрошпигунствовійнаСБУ
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