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Доставщик лекарств наводил российские ракеты на ТЭС в Днепре и охотился на ПВО

Елена РощинаВторник, 10 января 2023, 09:07
Доставщик лекарств наводил российские ракеты на ТЭС в Днепре и охотился на ПВО
Агент ГУР в Днепре, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что задержала российского агента, который наводил ракеты на ТЭС в городе Днепр и "охотился" за местными системами противовоздушной обороны. 

Источник: СБУ

Детали: Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) в ходе контрдиверсионных мероприятий в Днепропетровской области.

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Дословно СБУ: "Работая в местной фармацевтической компании он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

Прежде всего российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение штабов оперативного командования украинских войск.

Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения".

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Детали: Установлено, что вражеский агент "отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.

Контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

 

Полученные сведения он передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и детальным описанием.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

 
 

Следователи Службы безопасности сообщили пособнику врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Темы: ДнепршпионажвойнаСБУ
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