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Відсторонений російський командувач Лапін очолив головний штаб Сухопутних військ РФ

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 09:16
Відсторонений російський командувач Лапін очолив головний штаб Сухопутних військ РФ
Олександр Лапін. Фото ТАСС

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, якого раніше відсторонили від посади командувача угруповання окупантів "Центр", отримав посаду начальника Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на Міноборони РФ, Медуза 

Дослівно РБК: "Генерал-полковника Олександра Лапіна призначено начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил, повідомило РБК джерело в Міноборони".

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Деталі: До кінця жовтня Лапін був командувачем угруповання російських військ "Центр" у війні проти України.

Для довідки: Лапін народився 1964 року в Казані. 

З 2012 року до 8 липня 2014 року Лапін був командувачем 20-ї гвардійської загальновійськової армії, до складу якої входить 53-тя зенітна ракетна бригада. На думку міжнародного слідства, з бази цієї бригади під Курськом на схід України доставили "Бук", з якого 17 липня 2014 року збили малайзійський "боїнг".

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У 2017-му його призначили начальником штабу угруповання російських військ у Сирії, у листопаді того ж року очолив командування Центрального військового округу. 

29 березня 2022 року Лапін нагородив військових, які "проявили мужність і героїзм під час звільнення населених пунктів у Чернігівській області", серед яких був його син – підполковник Денис Лапін. А через кілька днів Росія повністю вивела свої війська з півночі України.

Також Лапін командував угрупованням "Центр", яке брало участь у боях за Лисичанськ. 4 липня був удостоєний звання Героя Росії.

Після успішного просування українських військ у Харківській області Лапіну, за даними української розвідки, доручили управління і силами Західного військового округу, які не впоралися з захопленням цього району.

Наприкінці жовтня Лапін керував захопленням міста Сватове в Луганській області.

У жовтні Лапіна жорстко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, який назвав його "нездарою" і звинуватив у "кризі на лиманському напрямку".     

Більше про Лапіна та інших керівників російських загарбників читайте у статті УП "Від гібридної війни до "Армагеддона". Хто ті російські генерали, які керують армією РФ в Україні"

Передісторія: 

  • В жовтні повідомлялося, що командувача угруповання російських військ "Центр" у війні проти України, генерал-полковника Олександра Лапіна відсторонили від посади.

Теми: Росіявійнаармія
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