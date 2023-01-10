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Отстраненный российский командующий Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск РФ

Ирина БалачукВторник, 10 января 2023, 10:16
Александр Лапин. Фото ТАСС

Российский генерал-полковник Александр Лапин, который ранее был отстранен от должности командующего группировкой оккупантов "Центр", получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на Минобороны РФ, Медуза 

Дословно РБК: "Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщил РБК источник в Минобороны".

Детали: До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины.

Для справки: Лапин родился в 1964 году в Казани. 

С 2012 года по 8 июля 2014 года Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины был доставлен "Бук", из которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский "боинг".

В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа.  

29 марта 2022 года Лапин наградил военных, "проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области", среди которых был его сын – подполковник Денис Лапин. А спустя несколько дней Россия полностью вывела свои войска с севера Украины.

Также Лапин командовал группировкой "Центр", которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России.

После успешного продвижения украинских войск в Харьковской области Лапину, по данным украинской разведки, поручили управление и силами Западного военного округа, которые не справились с захватом этого района.

В конце октября Лапин руководил захватом города Сватово в Луганской области.

В октябре Лапина жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший его "бездарем" и обвинил в "кризисе на лиманском направлении".   

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Больше о Лапине и других руководителях российских захватчиков читайте в статье УП: "От гибридной войны до "Армагеддона". Кто те российские генералы, которые управляют армией РФ в Украине"

Предыстория: 

  • В октябре 2022 года сообщалось, что командующего группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности.

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Темы: Росcиявойнаармия
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