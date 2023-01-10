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В Маріуполі багато росіян, біля міста готують оборонні лінії – мер

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 11:18
Знищений окупантами Маріуполь. Фото ілюстративне з Telegram Маріупольскої міськради

У окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян, як робітників, так і кадирівців та мобілізованих, поблизу міста готують оборонні лінії.

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка у Telegram

Пряма мова Бойченка: "Багато росіян перебуває у місті. За нашою оцінкою, більше 30 тисяч, які приїхали безпосередньо у Маріуполь. Хтось на будівництво, хтось типу для забезпечення безпеки в місті – буряти, кадирівці і звичайні мобілізовані.

Також бачимо, що через Маріуполь йдуть величезні колони в бік Донецька, Запоріжжя, Мелітополя . Вони наповнені мобілізованими та зброєю".
 
Деталі: Мер додав, що йому також відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках – Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому. А за цими оборонними смугами із "зубами дракона" загарбники будують фортифікаційні споруди та будинки.   

Бойченко переконаний, що потім – під час наступу ЗСУ – самі ж росіяни будуть підривати ці споруди і знімати на відео для пропаганди.  

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Теми: Маріупольвійнаокупація
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