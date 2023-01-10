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В Мариуполе много россиян, возле города готовят оборонительные линии – мэр

Ирина БалачукВторник, 10 января 2023, 11:18
Уничтоженный оккупантами Мариуполь. Фото иллюстративное из Telegram Мариупольского городского совета

В оккупированном Мариуполе находится более 30 тысяч россиян, как рабочих, так и кадыровцев и мобилизованных, вблизи города готовят оборонительные линии.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко в Telegram

Прямая речь Бойченко: "Много россиян находится в городе. По нашей оценке, более 30 тысяч, которые приехали непосредственно в Мариуполь. Кто-то на строительство, кто-то типа для обеспечения безопасности в городе – буряты, кадыровцы и обычные мобилизованные.

Также видим, что через Мариуполь идут огромные колонны в сторону Донецка, Запорожья, Мелитополя. Они наполнены мобилизованными и оружием".

Детали: Мэр добавил, что ему также известно о трех полосах обороны, которые оккупанты создают на трех направлениях – Запорожском, Мелитопольском и Донецком. А за этими оборонительными полосами с "зубами дракона" захватчики строят фортификационные сооружения и дома.  

Бойченко убежден, что потом – во время наступления ВСУ – сами же россияне будут взрывать эти сооружения и снимать на видео для пропаганды.   

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Темы: Мариупольвойнаоккупация
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