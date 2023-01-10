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Командувач ССО: Рух опору діє на всіх операційних напрямках

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 11:50
Віктор Хоренко. ілюстрація з сайту "Армія Inform"

Підрозділи Руху опору готові до розвитку будь-якого сценарію на театрі воєнних дій: створено розгалужену систему на всіх операційних напрямках.

Джерело: командувач Сил спецоперацій України бригадний генерал Віктор Хоренко, якого цитує Military Media Center

Деталі: За словами Хоренка, Рух опору - це основа спротиву, який відбувається на тих землях, де ворог вже зайшов, а також куди імовірно може зайти.

Це – люди, які можуть проводити розвідку, виявляти необхідні дані, координати і комунікувати із підрозділами Сил оборони України, при цьому перебуваючи у тилу ворога, на окупованих ним землях. Це досить дієво і приносить свої результати, наголосив командувач.

ССО постійно проводить підготовку цих підрозділів, у тому числі на північних кордонах нашої країни, і це ще один дієвий інструмент для стримування планів противника.

Пряма мова: "У кожного українця, у кожного хто зараз захищає нашу землю не тільки фронті, але і в тилу робить свою роботу задля перемоги, – мета одна. Це – щоб російський окупант покинув нашу територію в тих рамках, в яких ми її отримали в 1991 році".

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Теми: ССОокупаціявійна
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