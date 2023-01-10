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Командующий ССО: Движение сопротивления действует на всех направлениях

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 11:50
Виктор Хоренко. иллюстрация с сайта "Армія Inform"

Подразделения Движения сопротивления готовы к развитию любого сценария на театре военных действий: создана разветвленная система на всех операционных направлениях.

Источник: командующий Сил спецопераций Украины бригадный генерал Виктор Хоренко, которого цитирует Military Media Center

Детали: По словам Хоренко, Движение сопротивления - это основа сопротивления, которое происходит на тех землях, где враг уже зашел, а также куда вероятно может зайти.

Это - люди, которые могут проводить разведку, выявлять необходимые данные, координаты и коммуницировать с подразделениями Сил обороны Украины, при этом находясь в тылу врага, на оккупированных им землях. Это довольно действенно и приносит свои результаты, подчеркнул командующий.

ССО постоянно проводит подготовку этих подразделений, в том числе на северных границах нашей страны, и это еще один действенный инструмент для сдерживания планов противника.

Прямая речь: "У каждого украинца, у каждого кто сейчас защищает нашу землю не только фронте, но и в тылу делает свою работу ради победы, - цель одна. Чтобы российский оккупант покинул нашу территорию в тех рамках, в которых мы ее получили в 1991 году".

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Темы: ССОоккупациявойна
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