Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий ССО: Движение сопротивления действует на всех направлениях

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 10:50
Командующий ССО: Движение сопротивления действует на всех направлениях
Виктор Хоренко. иллюстрация с сайта "Армія Inform"

Подразделения Движения сопротивления готовы к развитию любого сценария на театре военных действий: создана разветвленная система на всех операционных направлениях.

Источник: командующий Сил спецопераций Украины бригадный генерал Виктор Хоренко, которого цитирует Military Media Center

Детали: По словам Хоренко, Движение сопротивления - это основа сопротивления, которое происходит на тех землях, где враг уже зашел, а также куда вероятно может зайти.

Реклама:

Это - люди, которые могут проводить разведку, выявлять необходимые данные, координаты и коммуницировать с подразделениями Сил обороны Украины, при этом находясь в тылу врага, на оккупированных им землях. Это довольно действенно и приносит свои результаты, подчеркнул командующий.

ССО постоянно проводит подготовку этих подразделений, в том числе на северных границах нашей страны, и это еще один действенный инструмент для сдерживания планов противника.

Прямая речь: "У каждого украинца, у каждого кто сейчас защищает нашу землю не только фронте, но и в тылу делает свою работу ради победы, - цель одна. Чтобы российский оккупант покинул нашу территорию в тех рамках, в которых мы ее получили в 1991 году".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: