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Росіяни на ТОТ погрожують забирати майно за відмову перейти на рублі

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 11:03
Росіяни на ТОТ погрожують забирати майно за відмову перейти на рублі
Фото pixabay.com

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують конфіскацією майна за відмову мешканців переходити на розрахунок у рублях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Росіяни на ТОТ продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею. Наразі загарбники погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою".

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Деталі: Повідомляється, що росіяни з 1 січня запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України.

І відтак відразу після настання нового року окупанти почали ходити з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею.

Також росіяни намагаються максимально знецінити гривню. Зокрема, в обмінниках встановили курс один до одного, а за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20% комісії.

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Спротив зазначає, що попри все це люди і надалі продовжують користуватися гривнею.

Теми: Росіяокупаціягрошінерухомість
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