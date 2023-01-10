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Россияне на ВОТ угрожают забирать имущество за отказ перейти на рубли

Ирина БалачукВторник, 10 января 2023, 12:03
Фото pixabay.com

Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают конфискацией имущества за отказ жителей переходить на расчет в рублях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Россияне на ВОТ продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривной. Сейчас захватчики угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой".

Детали: Сообщается, что россияне с 1 января ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины.

И поэтому сразу после наступления нового года оккупанты начали ходить с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и дальше пользуются гривной.

Также россияне пытаются максимально обесценить гривну. В частности, в обменниках установили курс один к одному, а за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии.

Сопротивление отмечает, что несмотря на все это, люди и дальше продолжают пользоваться гривной.

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Темы: Росcияоккупацияденьгинедвижимость
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