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Міноборони Грузії пояснило відмову у передачі Україні ЗРК "Бук" і Javelin

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 12:19

Грузія неодноразово чітко озвучувала свою позицію щодо передачі озброєння Україні, а комплекси "Бук" та протитанкові системи Javelin, про які просила Україна, були придбані Тбілісі за державний кошт, а не отримані безоплатно.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві міноборони Грузії у відповідь на повідомлення тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова.

Грузинське міністерство назвало неправдивою інформацію, "поширену експертами або окремими ЗМІ", мовляв, Україна безоплатно передала Грузії ЗРК "Бук".

"Оборонне відомство отримало згадану систему "Бук" у 2007 році за багатомільйонною закупівлею. Це було зроблено за секретною угодою, тому ми позбавлені можливості уточнити подробиці", - йдеться у заяві відомства.

"Роз'яснюємо громадськості, що десятки мільйонів доларів також було виплачено міністерством оборони 2017 року за закупівлю протитанкових комплексів Javelin у США", - додається у заяві.

У відомстві зазначили, що Грузія "твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні, виходячи з наявних у неї можливостей", і  наочне тому підтвердження - тонни відправлених гуманітарних вантажів, серед яких генератори, закуплені та передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра.

"Щодо передачі Україні озброєнь чи техніки подвійного призначення, то уряд Грузії неодноразово озвучував чітку позицію з цього питання", - додали у грузинському міністерстві.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Грузії не передає Україні озброєння, оскільки стверджує, що не хоче бути учасником війни.

Нагадаємо, Андрій Касьянов у статті на сайті ЄвроПравди розповів, що Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Але, за словами Касьянова, уряд Грузії відмовився надавати допомогу.

Він запевнив, що попри відмову Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" також заявляли, що зенітно-ракетні комплекси не були передані безплатно.

Читайте повний текст Касьянова: Як Грузія допомагає Україні і де залишаються проблеми

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Теми: Грузіяарміязброя
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