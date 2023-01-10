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Минобороны Грузии объяснило отказ в передаче Украине ЗРК "Бук" и Javelin

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 12:19

Грузия неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно передачи вооружения Украине, а комплексы "Бук" и противотанковые системы Javelin, о которых просила Украина, были приобретены Тбилиси за государственный счет, а не получены бесплатно.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении минобороны Грузии в ответ на сообщение временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова.

Грузинское министерство назвало ложной информацию, "распространенную экспертами или отдельными СМИ", мол, Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук".

"Оборонное ведомство получило упомянутую систему "Бук" в 2007 году по многомиллионной закупке. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому у нас нет возможности уточнить подробности", - говорится в заявлении ведомства.

"Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были уплачены министерством обороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США", - добавляется в заявлении.

В ведомстве отметили, что Грузия "твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей", и наглядное тому подтверждение - тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра.

"Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - добавили в грузинском министерстве.

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Правительство Грузии не передает Украине вооружение, поскольку утверждает, что не хочет быть участником войны.

Напомним, Андрей Касьянов в статье на сайте ЕвроПравды рассказал, что Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Но, по словам Касьянова, правительство Грузии отказалось оказывать помощь.

Он заверил, что несмотря на отказ Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" также заявляли, что зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно.

Читайте полный текст Касьянова: Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы

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Темы: Грузияармияоружие
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