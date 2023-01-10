Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Грузии объяснило отказ в передаче Украине ЗРК "Бук" и Javelin

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 11:19

Грузия неоднократно четко озвучивала свою позицию относительно передачи вооружения Украине, а комплексы "Бук" и противотанковые системы Javelin, о которых просила Украина, были приобретены Тбилиси за государственный счет, а не получены бесплатно.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении минобороны Грузии в ответ на сообщение временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова.

Грузинское министерство назвало ложной информацию, "распространенную экспертами или отдельными СМИ", мол, Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук".

Реклама:

"Оборонное ведомство получило упомянутую систему "Бук" в 2007 году по многомиллионной закупке. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому у нас нет возможности уточнить подробности", - говорится в заявлении ведомства.

"Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были уплачены министерством обороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США", - добавляется в заявлении.

В ведомстве отметили, что Грузия "твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей", и наглядное тому подтверждение - тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра.

ВИДЕО ДНЯ

"Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", - добавили в грузинском министерстве.

Правительство Грузии не передает Украине вооружение, поскольку утверждает, что не хочет быть участником войны.

Напомним, Андрей Касьянов в статье на сайте ЕвроПравды рассказал, что Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Но, по словам Касьянова, правительство Грузии отказалось оказывать помощь.

Он заверил, что несмотря на отказ Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" также заявляли, что зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно.

Читайте полный текст Касьянова: Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы

Темы: Грузияармияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Грузия
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: