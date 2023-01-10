Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь назвала агресивним кроком формування нової дивізії у Польщі

Вівторок, 10 січня 2023, 12:35

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Александр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів Білорусі "агресивним кроком".

Коментар Вольфовича наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна", - сказав Вольфович.

Він додав, що і Польща, і балтійські держави "націлені на мілітаризацію і збільшення військової складової" не оборонного, а наступального характеру, і це можна розцінювати" лише як заявку "на якусь агресію".

За словами Вольфовича, Білорусь відстежує обстановку, що складається біля її кордонів. 

"Нещодавнє рішення президентів Білорусі та Росії про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ свідчить про те, що ми робимо кроки насамперед для стратегічного стримування, охолодження голів деяких західних політиків", - сказав держсекретар Ради безпеки Білорусі.

9 січня  польський міністр оборони Маріуш Блащак оголосив, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками.

ВІДЕО ДНЯ

Створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів. Очікується, що чисельність Війська Польського зросте зі 164 до 300 тисяч.

Читайте також: Курс на одну з найсильніших армій Європи: як Польща модернізує свої збройні сили

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: БілорусьПольща
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

фото СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: можуть запитувати документи

Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія

Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси – ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
ЄС обіцяє санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку російської війни проти України
У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну
Глава Київщини перевірив оборону області: "Триває укріплення рубежів"
Останні новини
13:14
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"
13:07
Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії
13:05
Окупанти б'ють по Авдіївці, в Бахмуті і Соледарі бої не припиняються – ОВА
13:05
відео"Під прицілом ССО": снайпери нищать росіян під Бахмутом вдень і вночі
13:02
Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2% – Мінекономіки
12:49
В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації
12:48
фотоЗакликав "рускій мір" у Київ: викрили прислужника монастиря УПЦ МП
12:44
відео Росіянину дали 5,5 років колонії: скаржився на погану підготовку мобілізованих і вдарив офіцера
12:37
Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК
12:25
Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами
Усі новини...