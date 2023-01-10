Білорусь назвала агресивним кроком формування нової дивізії у Польщі

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Александр Вольфович назвав плани Польщі щодо розгортання нової дивізії біля кордонів Білорусі "агресивним кроком".

Коментар Вольфовича наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Як це можна прокоментувати? Окрім як агресивну політику та недобросусідську налаштованість з боку Польщі стосовно не лише Білорусі, а й Союзної держави та й ОДКБ загалом, це розцінювати не можна", - сказав Вольфович.

Він додав, що і Польща, і балтійські держави "націлені на мілітаризацію і збільшення військової складової" не оборонного, а наступального характеру, і це можна розцінювати" лише як заявку "на якусь агресію".

За словами Вольфовича, Білорусь відстежує обстановку, що складається біля її кордонів.

"Нещодавнє рішення президентів Білорусі та Росії про розгортання на території Білорусі регіонального угруповання військ свідчить про те, що ми робимо кроки насамперед для стратегічного стримування, охолодження голів деяких західних політиків", - сказав держсекретар Ради безпеки Білорусі.

9 січня польський міністр оборони Маріуш Блащак оголосив, що на сході Польщі буде сформована 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського, оснащена придбаними в Південної Кореї та США танками.

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Створення нової дивізії є частиною плану зміцнення армії Польщі, зокрема шляхом збільшення кількості солдатів. Очікується, що чисельність Війська Польського зросте зі 164 до 300 тисяч.

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