Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь назвала формирование новой дивизии в Польше агрессивным шагом

Вторник, 10 января 2023, 12:35

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси "агрессивным шагом".

Комментарий Вольфовича приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

"Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши в отношении не только Беларуси, но и Союзного государства и ОДКБ в целом, это расценивать нельзя", - сказал Вольфович.

Он добавил, что и Польша, и балтийские государства "нацелены на милитаризацию и увеличение военной составляющей" не оборонительного, а наступательного характера, и это можно расценивать" только как заявку "на какую-то агрессию".

По словам Вольфовича, Беларусь отслеживает обстановку, складывающуюся у ее границ. 

"Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы предпринимаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, охлаждения голов некоторых западных политиков", - сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

9 января польский министр обороны Мариуш Блащак объявил, что на востоке Польши будет сформирована 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, оснащенная приобретенными в Южной Корее и США танками.

ВИДЕО ДНЯ

Создание новой дивизии является частью плана укрепления армии Польши, в частности путем увеличения количества солдат. Ожидается, что численность Войска Польского возрастет со 164 до 300 тысяч.

Читайте также: Курс на одну из сильнейших армий Европы: как Польша модернизирует свои вооруженные силы

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: БеларусьПольша
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Столтенберг

видео Это не трилогия, Третьей мировой не будет – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

фото Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ

фото СБУ проводит проверки в правительственном квартале Киева: могут запрашивать документы

Рада лишит мандатов 4 депутатов на ближайшем заседании – Арахамия

Турция тайно поставляет Украине кассетные боеприпасы – СМИ

Все новости...
Беларусь
ЕС обещает санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины
В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну
Глава Киевщины проверил оборону области: "Продолжается укрепление рубежей"
Последние новости
13:14
Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"
13:07
Золотой глобус 2023: стали известны победители юбилейной кинопремии
13:05
Оккупанты бьют по Авдеевке, в Бахмуте и Соледаре бои не прекращаются - ОВА
13:05
видео"Под прицелом ССО": снайперы уничтожают россиян под Бахмутом днем и ночью
13:02
Украина в прошлом году нарастила товарный экспорт в ЕС на 4,2% - Минэкономики
12:49
В ОДКБ отреагировали на отказ Армении проводить военные учения организации
12:48
фотоПризывал "русский мир" в Киев: изобличен прислужник монастыря УПЦ МП
12:44
видео Россиянину дали 5,5 лет колонии: жаловался на плохую подготовку мобилизованных и ударил офицера
12:37
Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ - вице-президент ЕК
12:25
Военные Беларуси говорят, что нарастили силы ПВО вместе с россиянами
Все новости...