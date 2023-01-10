Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь назвала формирование новой дивизии в Польше агрессивным шагом

Вторник, 10 января 2023, 11:35

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Беларуси "агрессивным шагом".

Комментарий Вольфовича приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

"Как это можно прокомментировать? Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши в отношении не только Беларуси, но и Союзного государства и ОДКБ в целом, это расценивать нельзя", - сказал Вольфович.

Реклама:

Он добавил, что и Польша, и балтийские государства "нацелены на милитаризацию и увеличение военной составляющей" не оборонительного, а наступательного характера, и это можно расценивать" только как заявку "на какую-то агрессию".

По словам Вольфовича, Беларусь отслеживает обстановку, складывающуюся у ее границ. 

"Недавнее решение президентов Беларуси и России о развертывании на территории Беларуси региональной группировки войск свидетельствует о том, что мы предпринимаем шаги прежде всего для стратегического сдерживания, охлаждения голов некоторых западных политиков", - сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

9 января польский министр обороны Мариуш Блащак объявил, что на востоке Польши будет сформирована 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, оснащенная приобретенными в Южной Корее и США танками.

Создание новой дивизии является частью плана укрепления армии Польши, в частности путем увеличения количества солдат. Ожидается, что численность Войска Польского возрастет со 164 до 300 тысяч.

Читайте также: Курс на одну из сильнейших армий Европы: как Польша модернизирует свои вооруженные силы

Темы: БеларусьПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: