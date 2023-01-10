"Зайшли в окоп, ліквідували ВОП": ССО показали кадри зухвалої операції під Бахмутом

Сили спеціальних операцій показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення окупантів на околицях Бахмута.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На оприлюдненому відео зафіксовано, як бійці ССО уночі заходять у ворожий окоп та знищують взводний опорний пункт противника. В результаті проведеної операції воїни Сил спецоперацій ліквідували 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Як свідчить відео, пораненим полоненим було надано медичну допомогу.

Дослівно: "Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати.

Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак.

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Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій".