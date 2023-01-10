Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зайшли в окоп, ліквідували ВОП": ССО показали кадри зухвалої операції під Бахмутом

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 13:03
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення окупантів на околицях Бахмута.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: На оприлюдненому відео зафіксовано, як бійці ССО уночі заходять у ворожий окоп та знищують взводний опорний пункт противника. В результаті проведеної операції воїни Сил спецоперацій ліквідували 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Як свідчить відео, пораненим полоненим було надано медичну допомогу.

Дослівно: "Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати.

Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак.

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій".

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ССОБахмутвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

фото СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: можуть запитувати документи

Усі новини...
ССО
Командувач ССО: Рух опору діє на всіх операційних напрямках
"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута
"Бахмутський трикутник, де зникає техніка РФ": ССО показали знищення танка
Останні новини
13:48
65 років на п’ятьох: окупанти винесли вироки кримським мусульманам із Хізб ут-Тахрір
13:44
фото"Феєрверки" в Харкові спричинили ракети російського "Смерча"
13:39
Естонія наказала РФ майже вдвічі скоротити персонал посольства у Таллінні
13:38
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
13:18
Зеленський приїхав до Львова
13:16
Україна визначилась з новим послом у Грузії, він почне роботу в лютому - ЗМІ
13:14
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"
13:07
Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії
13:05
Окупанти б'ють по Авдіївці, в Бахмуті і Соледарі бої не припиняються – ОВА
13:05
відео"Під прицілом ССО": снайпери нищать росіян під Бахмутом вдень і вночі
Усі новини...