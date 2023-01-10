"Зашли в окоп, ликвидировали ВОП": ССО показали кадры дерзкой операции под Бахмутом

Силы специальных операций показали уникальные кадры захвата вражеских позиций и уничтожения оккупантов в окрестностях Бахмута.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: На обнародованном видео зафиксировано, как бойцы ССО ночью заходят во вражеский окоп и уничтожают взводный опорный пункт противника. В результате проведенной операции воины Сил спецопераций ликвидировали 13 и взяли в плен 5 российских военных.

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Как свидетельствует видео, раненым пленным была оказана медицинская помощь.

Дословно: "Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны, операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты.

Данный опорный пункт ранее контролировался украинскими военными, но был утрачен в результате вражеских атак.

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Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, который оказывал сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций".