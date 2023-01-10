"Зашли в окоп, ликвидировали ВОП": ССО показали кадры дерзкой операции под Бахмутом
Силы специальных операций показали уникальные кадры захвата вражеских позиций и уничтожения оккупантов в окрестностях Бахмута.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: На обнародованном видео зафиксировано, как бойцы ССО ночью заходят во вражеский окоп и уничтожают взводный опорный пункт противника. В результате проведенной операции воины Сил спецопераций ликвидировали 13 и взяли в плен 5 российских военных.
Как свидетельствует видео, раненым пленным была оказана медицинская помощь.
Дословно: "Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны, операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты.
Данный опорный пункт ранее контролировался украинскими военными, но был утрачен в результате вражеских атак.
Благодаря профессиональной слаженной работе подразделение ССО быстро истребило противника, который оказывал сопротивление. Позиции врага перешли под контроль операторов Сил специальных операций".