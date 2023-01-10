ЄС обіцяє санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку російської війни проти України

Європейський Союз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Європейський Союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.

"І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", - сказала президента Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вестиме тісний діалог з країнами "Групи семи" щодо запровадження десятого пакету санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба виступив за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) і призвів до повалення оборонного комплексу Росії.