Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС обещает санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 13:32

Евросоюз предложит новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Европейский Союз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим оказывать давление на Кремль столько, сколько будет необходимо, жестким санкционным режимом", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

"И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - сказала президента Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет вести тесный диалог со странами "Группы семи" о введении десятого пакета санкций против России.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и привел к падению оборонного комплекса России.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: БеларусьИрансанкцииЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский приехал во Львов

Золотой глобус 2023: стали известны победители юбилейной кинопремии

В ОДКБ отреагировали на отказ Армении проводить военные учения организации

Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Столтенберг

видео Это не трилогия, Третьей мировой не будет – Зеленский выступил на "Золотом глобусе"

фото Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ

Все новости...
Беларусь
Беларусь назвала формирование новой дивизии в Польше агрессивным шагом
В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну
Глава Киевщины проверил оборону области: "Продолжается укрепление рубежей"
Последние новости
14:00
ВНИМАНИЕПоддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon
13:48
65 лет на пятерых: оккупанты вынесли приговоры крымским мусульманам из Хизб ут-Тахрир
13:44
фото"Фейерверки" в Харькове вызвали ракеты российского "Смерча"
13:39
Эстония приказала РФ почти вдвое сократить персонал посольства в Таллинне
13:38
В Киев прибыли мэры четырех ефропейских столиц
13:18
Зеленский приехал во Львов
13:16
Украина определилась с новым послом в Грузии, он начнет работу в феврале - СМИ
13:14
Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"
13:07
Золотой глобус 2023: стали известны победители юбилейной кинопремии
13:05
Оккупанты бьют по Авдеевке, в Бахмуте и Соледаре бои не прекращаются - ОВА
Все новости...