ЕС обещает санкции против Беларуси и Ирана за поддержку российской войны против Украины
Евросоюз предложит новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
"Европейский Союз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим оказывать давление на Кремль столько, сколько будет необходимо, жестким санкционным режимом", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.
"И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - сказала президента Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз будет вести тесный диалог со странами "Группы семи" о введении десятого пакета санкций против России.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и привел к падению оборонного комплекса России.