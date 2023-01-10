За добу Соледар зазнав 86 російських артобстрілів

За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами ураження.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу 10 січня

Пряма мова: "Тільки за цю добу по Соледару і околицях було нанесено 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент вчора теж наголосив, що місто фактично знищене, і сама їхня логіка війни незрозуміла. Тому що захоплювати руїни, як перед тим було в Лисичанську чи Сєверодонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ, – це взагалі у військовому мистецтві, а особливо в сучасному, новітньому військовому мистецтві ХХІ століття, виявляється дуже дивним".

Деталі: За словами Череватого, головний метод штурму Соледара, до якого вдається ворог зараз, - використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їхньої підтримки - просування малих груп піхоти.

Речник Східного угруповання підтвердив, що противник зазнає колосальних втрат, але все одно намагається рухатися вперед, і навіть невелике тактичне просування подає як велике досягнення.

Чому це важливо: Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК "Вагнер" за підтримки підрозділів регулярної російської армії.