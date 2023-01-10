Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу Соледар зазнав 86 російських артобстрілів

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 13:50

За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами ураження.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу 10 січня

Пряма мова: "Тільки за цю добу по Соледару і околицях було нанесено 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент вчора теж наголосив, що місто фактично знищене, і сама їхня логіка війни незрозуміла. Тому що захоплювати руїни, як перед тим було в Лисичанську чи Сєверодонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ, – це взагалі у військовому мистецтві, а особливо в сучасному, новітньому військовому мистецтві ХХІ століття, виявляється дуже дивним".

Деталі: За словами Череватого, головний метод штурму Соледара, до якого вдається ворог зараз, - використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їхньої підтримки - просування малих груп піхоти.

Речник Східного угруповання підтвердив, що противник зазнає колосальних втрат, але все одно намагається рухатися вперед, і навіть невелике тактичне просування подає як велике досягнення.

Чому це важливо: Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК "Вагнер" за підтримки підрозділів регулярної російської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський приїхав до Львова: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях

Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

Усі новини...
Під Соледаром ЗСУ працюють на максимальне виснаження ворога – Череватий
РосЗМІ: В Ростовській області у полі знайшли уламки ракети
Російська армія знову вдарила по Херсону: поранено цивільного
В Очакові росіяни поцілили у "могильник" мін часів Другої світової – Кім
Останні новини
14:47
відео Путін заявив, що війна не сильно вплинула на РФ, при цьому скиглить, що немає замовлень на нові літаки
14:44
Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою
14:34
відеоОкупанти обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні – ОВА
14:28
США та союзники обговорюють стелю цін проти російських нафтопродуктів – ЗМІ
14:00
УВАГАПідтримайте "Українську правду" на платформі Patreon
13:48
65 років на п’ятьох: окупанти винесли вироки кримським мусульманам із Хізб ут-Тахрір
13:44
фото"Феєрверки" в Харкові спричинили ракети російського "Смерча"
13:39
Естонія наказала РФ майже вдвічі скоротити персонал посольства у Таллінні
13:38
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
13:18
Зеленський приїхав до Львова: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях
Усі новини...