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За сутки Соледар подвергся 86 российским артобстрелам

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 13:50

За сутки по Соледару и окрестностям этого города в Донецкой области россияне нанесли 86 обстрелов различными системами поражения.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала 10 января

Прямая речь: "Только за эти сутки по Соледару и окрестностям было нанесено 86 обстрелов различными системами артиллерии. Президент вчера тоже отметил, что город фактически уничтожен, и сама их логика войны непонятна. Потому что захватывать руины, как перед тем было в Лисичанске или Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск, - это вообще в военном искусстве, а особенно в современном, новейшем военном искусстве XXI века, представляется очень странным".

Детали: По словам Череватого, главный метод штурма Соледара, к которому прибегает враг сейчас, - использование систем поражения, РСЗО, ствольной артиллерии и при их поддержке - продвижение малых групп пехоты.

Спикер Восточной группировки подтвердил, что противник несет колоссальные потери, но все равно пытается двигаться вперед, и даже небольшое тактическое продвижение подает как большое достижение.

Почему это важно: Сейчас Бахмутское направление фронта - одно из главных направлений удара врага.

Под Соледаром идут ожесточенные бои, российское руководство бросило на передовую спецназовцев ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений регулярной российской армии.

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Темы: Донецкая областьвойна
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