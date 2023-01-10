Звільнили підозрюваного в корупції заступника голови Одеської ОВА

Олег Муратов у суді 5 січня 2023 року. Фото: "Суспільне Одеса"

Підозрюваного в корупції та шахрайстві заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з посади.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко в Telegram

Деталі: Зазначається, що Муратова звільнено з посади відповідним розпорядженням Марченка від 10 січня 2023 року.

Що передувало: 5 січня стало відомо, що правоохоронці викрили в корупції заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Муратова.

За даними слідства, посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

Суд арештував Муратова на два місяці – до 4 березня, водночас визначивши заставу в понад 3 мільйони гривень. Перед засіданням суду чиновник заперечив свою провину.

6 січня заставу було внесено і Муратов вийшов зі слідчого ізолятора.