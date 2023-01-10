Уволен подозреваемый в коррупции замглавы Одесской ОГА

Олег Муратов в суде 5 января 2023 года. Фото: "Суспільне Одеса"

Подозреваемого в коррупции и мошенничестве заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова уволили с должности.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram

Детали: Отмечается, что Муратов уволен с должности соответствующим распоряжением Марченко от 10 января 2023 года.

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Что предшествовало: 5 января стало известно, что правоохранители уличили в коррупции заместителя председателя Одесской областной военной администрации Муратова.

По данным следствия, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник.

Суд арестовал Муратова на два месяца - до 4 марта, одновременно определив залог в более чем 3 миллиона гривен. Перед заседанием суда чиновник отрицал свою вину.

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6 января залог был внесен и Муратов вышел из следственного изолятора.