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Уволен подозреваемый в коррупции замглавы Одесской ОГА

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 14:15
Олег Муратов в суде 5 января 2023 года. Фото: "Суспільне Одеса"

Подозреваемого в коррупции и мошенничестве заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова уволили с должности.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram

Детали: Отмечается, что Муратов уволен с должности соответствующим распоряжением Марченко от 10 января 2023 года.

Что предшествовало: 5 января стало известно, что правоохранители уличили в коррупции заместителя председателя Одесской областной военной администрации Муратова.

По данным следствия, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник.

Суд арестовал Муратова на два месяца - до 4 марта, одновременно определив залог в более чем 3 миллиона гривен. Перед заседанием суда чиновник отрицал свою вину.

6 января залог был внесен и Муратов вышел из следственного изолятора.

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Темы: Одессакоррупция
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