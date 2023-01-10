Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уволен подозреваемый в коррупции замглавы Одесской ОГА

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 13:15
Уволен подозреваемый в коррупции замглавы Одесской ОГА
Олег Муратов в суде 5 января 2023 года. Фото: "Суспільне Одеса"

Подозреваемого в коррупции и мошенничестве заместителя главы Одесской областной военной администрации Олега Муратова уволили с должности.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram

Детали: Отмечается, что Муратов уволен с должности соответствующим распоряжением Марченко от 10 января 2023 года.

Реклама:

Что предшествовало: 5 января стало известно, что правоохранители уличили в коррупции заместителя председателя Одесской областной военной администрации Муратова.

По данным следствия, чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник.

Суд арестовал Муратова на два месяца - до 4 марта, одновременно определив залог в более чем 3 миллиона гривен. Перед заседанием суда чиновник отрицал свою вину.

ВИДЕО ДНЯ

6 января залог был внесен и Муратов вышел из следственного изолятора.

Темы: Одессакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: