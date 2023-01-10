За підпал військкомату в Братську затримали звукорежисера російської ТРК

За підозрою в підпалі військкомату в Братську Іркутської області РФ затримали 21-річного звукорежисера місцевої телекомпанії, що підтримує війну в Україні.

Джерело: ASTRA, Baza і "Сибирь. Реалии"

Деталі: 9 січня о 2 годині ночі невідомий переліз через паркан військкомату на вулиці Рябіновій, 11, у Братську – після того там почалася пожежа. За даними Baza, хтось кинув у вікно приміщення на першому поверсі пляшку із запальною сумішшю.

За даними ASTRA, того самого дня за підозрою в підпалі військкомату було затримано звукорежисера ТРК "Братськ" Дмитра М.

На сайті ТРК у списку співробітників Дмитра вже немає (в архівній версії сайту вказано прізвище співробітника, про якого може йтися, – Дмитро Міхєєв).

У компанії заявили, що Дмитро М. "тут більше не працює". На запитання, у зв'язку з чим – у ТРК відповідати відмовилися, як і на запитання про затримання звукорежисера.

ВІДЕО ДНЯ

Засновником ТРК "Братськ" виступає міська адміністрація. Телекомпанія підтримує російську агресію в Україні, повідомляючи, зокрема, про підтримку мобілізованих і візити на Донбас місцевих політиків.