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За підпал військкомату в Братську затримали звукорежисера російської ТРК

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 13:17
За підпал військкомату в Братську затримали звукорежисера російської ТРК
У Братську підпалили військкомат, фото з Telegram ASTRA

За підозрою в підпалі військкомату в Братську Іркутської області РФ затримали 21-річного звукорежисера місцевої телекомпанії, що підтримує війну в Україні.

Джерело: ASTRA, Baza і "Сибирь. Реалии"

Деталі: 9 січня о 2 годині ночі невідомий переліз через паркан військкомату на вулиці Рябіновій, 11, у Братську – після того там почалася пожежа. За даними Baza, хтось кинув у вікно приміщення на першому поверсі пляшку із запальною сумішшю.

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За даними ASTRA, того самого дня за підозрою в підпалі військкомату було затримано звукорежисера ТРК "Братськ" Дмитра М.

На сайті ТРК у списку співробітників Дмитра вже немає (в архівній версії сайту вказано прізвище співробітника, про якого може йтися, – Дмитро Міхєєв).

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У компанії заявили, що Дмитро М. "тут більше не працює". На запитання, у зв'язку з чим – у ТРК відповідати відмовилися, як і на запитання про затримання звукорежисера.

Засновником ТРК "Братськ" виступає міська адміністрація. Телекомпанія підтримує російську агресію в Україні, повідомляючи, зокрема, про підтримку мобілізованих і візити на Донбас місцевих політиків.

Теми: Росія
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