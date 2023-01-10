За поджог военкомата в Братске задержали звукорежиссера российской ТРК

По подозрению в поджоге военкомата в Братске Иркутской области РФ задержали 21-летнего звукорежиссера местной телекомпании, поддерживающей войну в Украине.

Источник: ASTRA, Baza и "Сибирь. Реалии"

Детали: 9 января в 2 часа ночи неизвестный перелез через забор военкомата на улице Рябиновой, 11, в Братске – после того там начался пожар. По данным Baza, кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью.

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По данным ASTRA, в тот же день по подозрению в поджоге военкомата был задержан звукорежиссёр ТРК "Братск" Дмитрий М.

На сайте ТРК в списке сотрудников Дмитрия уже нет (в архивной версии сайта указана фамилия сотрудника, о котором может идти речь – Дмитрий Михеев).

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В компании заявили, что Дмитрий М. "здесь больше не работает". На вопрос, в связи с чем – в ТРК отвечать отказались, как и на вопрос о задержании звукорежиссёра.

Учредителем ТРК "Братск" выступает городская администрация. Телекомпания поддерживает российскую агрессию в Украине, сообщая, в частности, о поддержке мобилизованных и визитах на Донбасс местных политиков.