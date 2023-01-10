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Латвія може надати Україні нову партію Stinger

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 14:31

Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" та запропонувати навчання українських військових.

Про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце, коментуючи майбутню військову допомогу Латвії Україні, пише "Європейська правда" з посиланням на Суспільне мовлення Латвії.

За словами Мурнієце, "список військової підтримки Латвії вже в кишені".

"Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", – сказала міністр.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових. Враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, Латвія могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.

Також міністр вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

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Наступна, восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат "Рамштайн", відбудеться 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Останнє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось наприкінці листопада 2022 року.

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Теми: Латвіязброя
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