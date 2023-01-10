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Латвия может предоставить Украине новую партию Stinger

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 14:31

Латвия может предоставить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате "Рамштайн" и предложить обучение украинских военных.

Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце, комментируя будущую военную помощь Латвии Украине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Общественное вещание Латвии.

По словам Мурниеце, "список военной поддержки Латвии уже в кармане".

"На самом деле украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского", - сказала министр.

Мурниеце заявила, что Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучение украинских военных. Учитывая ту помощь, которую Латвия ранее предоставила Украине, Латвия могла бы снова предложить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger.

"Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают самую большую благодарность Латвии за те Stinger, которые пришли до войны, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать (помогать) со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии", - отметила Мурниеце.

Также министр считает, что Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны, поэтому Латвия также могла бы продолжить их поставки.

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Следующая, восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн", состоится 20 января 2023 года.

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в конце ноября 2022 года.

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Темы: Латвияоружие
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