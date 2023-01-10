Білорусь закінчила перевірку військовозобов'язаних – Міноборони

У Білорусі завершили перевірку облікових даних військовозобов'язаних, яку проводили із середини жовтня до грудня 2022 року.

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА з посиланням на Міністерство оборони країни

Деталі: Відомство стверджує, що понад 95% військовозобов'язаних пройшли звірку облікових даних, і вони "з високою відповідальністю і розумінням поставилися" до перевірки.

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Згідно з повідомленням оборонного відомства, перевіряли інформацію, яка необхідна "в умовах військово-політичної обстановки, що складається".

Зокрема, заявляють у Міноборони, уточнювали дані про сімейний стан військовозобов'язаних, їхній вік, придатність до військової служби та наявність дітей.

Що передувало: У Міноборони США не бачать ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України, незважаючи на участь у спільних з РФ навчаннях.