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Беларусь закончила проверку военнообязанных – Минобороны

Евгений КизиловВторник, 10 января 2023, 15:52
Беларусь закончила проверку военнообязанных – Минобороны
фото Getty Images

В Беларуси завершили проверку учетных данных военнообязанных, которая проводилась с середины октября по декабрь 2022 года.

Источник: государственное информагентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны страны

Детали: Ведомство утверждает, что более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных, и они "с высокой ответственностью и пониманием отнеслись" к проверке.

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Согласно сообщению оборонного ведомства, проверялась информация, которая необходима "в условиях складывающейся военно-политической обстановки".

В частности, заявляют в Минобороны, уточнялись данные о семейном положении военнообязанных, их возраст, годность к военной службе и наличие детей.

Что предшествовало: В Минобороны США не видят признаков того, что Беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с РФ учениях.

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Темы: Беларусьармия
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