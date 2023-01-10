З початку війни в Україні викрили понад 600 російських агентів і шпигунів – СБУ

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила в Україні понад 600 російських агентів і шпигунів, які працювали на агресора.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них – скеровано до суду.

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За цей період СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави".

Деталі: Зокрема, у серпні затримали диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.

Російська агентура готувалась до вбивства міністра оборони та керівника ГУР, а також відомого українського активіста.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві викрили російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали Росії розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

Також російських агентів затримували у Хмельницькому, на Волині, у Миколаєві.