С начала войны в Украине разоблачили более 600 российских агентов и шпионов – СБУ
С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности разоблачила в Украине более 600 российских агентов и шпионов, которые работали на агрессора.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них - направлено в суд.
За этот период СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства".
Детали: В частности, в августе задержали диверсионно-разведывательную группу российской военной разведки.
Российская агентура готовилась к убийству министра обороны и руководителя ГУР, а также известного украинского активиста.
В Киеве разоблачили российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали России разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей.
Также российских агентов задерживали в Хмельницком, на Волыни, в Николаеве.