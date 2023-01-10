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С начала войны в Украине разоблачили более 600 российских агентов и шпионов – СБУ

Алена МазуренкоВторник, 10 января 2023, 16:05
С начала войны в Украине разоблачили более 600 российских агентов и шпионов – СБУ
фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности разоблачила в Украине более 600 российских агентов и шпионов, которые работали на агрессора.

Источник: пресс-служба СБУ 

Дословно: "С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 из них - направлено в суд.

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За этот период СБУ разоблачила более 600 российских агентов и шпионов, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства".

Детали: В частности, в августе задержали диверсионно-разведывательную группу российской военной разведки.

Российская агентура готовилась к убийству министра обороны и руководителя ГУР, а также известного украинского активиста.

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В Киеве разоблачили российскую агентурную группу, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Чиновники передавали России разведданные об обустройстве госграницы и персональные данные украинских правоохранителей.

Также российских агентов задерживали в Хмельницком, на Волыни, в Николаеве.

Темы: СБУшпионажРосcиявойна
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