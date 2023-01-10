Медведєв розпереживався, бо суперник краще модернізує радянські танки

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв на засіданні робочої групи з ВПК визнав, що супротивники збройної агресії випереджають Росію в питаннях модернізації танків радянського зразка Т-72.

Джерело: "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

Пряма мова Медведєва: "Головне питання нашої сьогоднішньої наради - це виробництво, ремонт і постачання танків. Завдання це дійсно актуальне, я вже деяким колегам сказав, звернув, наприклад, сьогодні увагу на інформацію про те, що наші супротивники профінансували модернізацію 100 танків Т-72, наголошую - не якихось там іноземних танків, а Т-72, для того, щоб постачати з радянської спадщини".

Деталі: За його словами, Росія займається також модернізацією танків, але повинна "діяти швидше, наполегливіше й ефективніше".

Медведєв також пригрозив, що російська влада в разі потреби буде змушена застосовувати нові заходи покарання за зрив виконання контракту за держоборонзамовленням, зокрема кримінальне покарання.

Що було раніше:

У листопаді 2022 року Міноборони Чехії та "Укроборонпром" оголосили про заснування спільного оборонного кластеру для виробництва військової техніки і боєприпасів, співпраці у сфері ремонту та розробок.

Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад 1 млн євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

9 січня прем’єр Чехії Петр Фіала особисто "підписав" танк Т-72, який відправляють для українських військових.