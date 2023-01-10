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Медведєв розпереживався, бо суперник краще модернізує радянські танки

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 січня 2023, 16:25
Медведєв розпереживався, бо суперник краще модернізує радянські танки
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв на засіданні робочої групи з ВПК визнав, що супротивники збройної агресії випереджають Росію в питаннях модернізації танків радянського зразка Т-72.

Джерело: "Интерфакс", російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

Пряма мова Медведєва: "Головне питання нашої сьогоднішньої наради - це виробництво, ремонт і постачання танків. Завдання це дійсно актуальне, я вже деяким колегам сказав, звернув, наприклад, сьогодні увагу на інформацію про те, що наші супротивники профінансували модернізацію 100 танків Т-72, наголошую - не якихось там іноземних танків, а Т-72, для того, щоб постачати з радянської спадщини".

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Деталі: За його словами, Росія займається також модернізацією танків, але повинна "діяти швидше, наполегливіше й ефективніше".

Медведєв також пригрозив, що російська влада в разі потреби буде змушена застосовувати нові заходи покарання за зрив виконання контракту за держоборонзамовленням, зокрема кримінальне покарання.

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  • Восени громадська ініціатива у Чехії за місяць зібрала понад 1 млн євро на купівлю модернізованого Т-72 для України, танк назвали "Томашем" на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.
  • 9 січня прем’єр Чехії Петр Фіала особисто "підписав" танк Т-72, який відправляють для українських військових.

Теми: МедведєввійнаРосіяУкраїна
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