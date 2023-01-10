Медведев распереживался, потому что соперник лучше модернизирует советские танки

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы относительно ВПК признал, что противники вооруженной агрессии опережают Россию в вопросах модернизации танков советского образца Т-72.

Источник: "Интерфакс", российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Прямая речь Медведева: "Главный вопрос нашего сегодняшнего совещания - это производство, ремонт и поставки танков. Задача эта действительно актуальная, я уже некоторым коллегам сказал, обратил, например, сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю - не каких-то там иностранных танков, а Т-72, для того, чтобы поставлять из советского наследия".

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Детали: По его словам, Россия занимается также модернизацией танков, но должна "действовать быстрее, настойчивее и эффективнее".

Медведев также пригрозил, что российские власти в случае необходимости будут вынуждены применять новые меры наказания за срыв выполнения контракта по гособоронзаказу, в том числе уголовное наказание.

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