Земля промерзла, піде важка техніка: на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій
Вівторок, 10 січня 2023, 16:32
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області стало холодніше і промерзла земля, тому на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Очікуємо на пожвавлення бойових дій. Земля промерзла, тож тепер буде підключатися важка техніка.
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