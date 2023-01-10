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Земля промерзла, піде важка техніка: на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій

Альона Мазуренко Вівторок, 10 січня 2023, 17:32
фото: з FB Гайдая

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області стало холодніше і промерзла земля, тому на Луганщині очікують на пожвавлення бойових дій.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Очікуємо на пожвавлення бойових дій. Земля промерзла, тож тепер буде підключатися важка техніка.

Росіяни з усіх сил намагаються втримати Кремінну. Перекинули туди декілька підрозділів десантників та привезли ще більше танків, але щоночі українські захисники знищують по 6-7 одиниць".

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Теми: Луганська областьвійнапогода
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