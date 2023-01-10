Земля промерзла, пойдет тяжелая техника: на Луганщине ожидают оживления боевых действий

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в области стало холоднее и промерзла земля, поэтому на Луганщине ожидают оживления боевых действий.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Ожидаем оживления боевых действий. Земля промерзла, и теперь будет подключаться тяжелая техника.

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Россияне изо всех сил пытаются удержать Кременную. Перебросили туда несколько подразделений десантников и привезли еще больше танков, но каждую ночь украинские защитники уничтожают по 6-7 единиц".