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Окупанти погрожують конфіскувати майно бізнесу, який користується гривнею – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 20:07

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України з початку нового року влаштовують рейди на підприємства, які користуються гривнею, та погрожують їм конфіскацією майна.

Джерело: Центр національного спротиву 

Дослівно: "Відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею.

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Наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою". 

Деталі: Водночас, за інформацією ЦНС, росіяни намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках переважно "один до одного". Крім того, за зняття гривні з картки окупанти стягують 15-20% комісії.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України, а також намагаються вилучити з обігу українську гривню.

Теми: грошіокупаціябізнес
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