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Оккупанты угрожают конфискацией имущества бизнесу, который пользуется гривной – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 января 2023, 21:07

Россияне на временно оккупированных территориях Украины с начала нового года организуют рейды на предприятия, которые пользуются гривной, и угрожают им конфискацией имущества.

Источник: Центр национального сопротивления 

Дословно: "Сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и дальше пользуются гривной.

Сейчас оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и в дальнейшем продолжают пользоваться законной, украинской валютой". 

Детали: В то же время, по информации ЦНС, россияне пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках преимущественно "один к одному". Кроме того, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии.

Предыстория: 

  • С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины, а также пытаются изъять из обращения украинскую гривну.

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Темы: деньгиоккупациябизнес
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