Оккупанты угрожают конфискацией имущества бизнесу, который пользуется гривной – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины с начала нового года организуют рейды на предприятия, которые пользуются гривной, и угрожают им конфискацией имущества.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и дальше пользуются гривной.

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Сейчас оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и в дальнейшем продолжают пользоваться законной, украинской валютой".

Детали: В то же время, по информации ЦНС, россияне пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках преимущественно "один к одному". Кроме того, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии.

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