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Двоє польських волонтерів отримали поранення під Бахмутом, їх вивезли в Люблін на лікування

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 23:19

До клінічної лікарні Любліна у другій половині дня у вівторок доправили двох польських волонтерів, поранених унаслідок бойових дій у районі Бахмута Донецької області.

Про це в коментарі PAP повідомив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич, передає "Європейська правда".

За його словами, поранені – чоловік і жінка – займались розвезенням гуманітарної допомоги на прифронтових територіях України.

"Вони розпаковували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", – зазначив речник польського МОЗ.

З української сторони за транспортування та догляд за пацієнтами відповідав Фонд "Гуманітарна допомога", додав Андрусевич.

По прибутті в Польщу з пораненими поляками також поспілкувався міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Напередодні, нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донеччини. Вони зникли 7 січня по дорозі з Краматорська до Соледара, де нині тривають важкі бої.

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Теми: ПольщаБахмутволонтеривійна
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