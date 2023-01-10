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Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом, их вывезли в Люблин на лечение

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 22:19

В клиническую больницу Люблина во второй половине дня во вторник доставили двух польских волонтеров, раненых в результате боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в комментарии PAP сообщил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, передает "Европейская правда".

По его словам, раненые - мужчина и женщина - занимались развозкой гуманитарной помощи на прифронтовых территориях Украины.

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"Они распаковывали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - отметил представитель польского Минздрава.

С украинской стороны за транспортировку и уход за пациентами отвечал Фонд "Гуманитарная помощь", добавил Андрусевич.

По прибытии в Польшу с ранеными поляками также пообщался министр здравоохранения Адам Недзельский.

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Накануне, напомним, министерство иностранных дел Великобритании подтвердило исчезновение двух британцев, которые работали волонтерами в районе Донецкой области. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где сейчас идут тяжелые бои.

Темы: ПольшаБахмутволонтерывойна
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