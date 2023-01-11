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Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 05:03
Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси – ЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У листопаді минулого року Туреччини почала таємно передавати Україні касетні боєприпаси, випущені у часи "холодної війни".

Джерело: Foreign Policy, яке посилається на анонімних американських та європейських посадовців.

Деталі: Видання пише, що після того, як Київ отримав відмову на звернення до Білого дому, наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати до України кластерні артилерійські снаряди американської розробки.

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Зазначається, що законодавство США забороняє експорт відповідних боєприпасів через високий рівень браку. Видання зазначає, що такий тип боєприпасів може бути дуже ефективним проти російських танків і піхоти, але здатний нашкодити цивільному населенню.

"Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть роками залишатися на полі бою, якщо не вибухають негайно. Кожен снаряд розкидає близько 88 менших боєприпасів", – говориться у публікації.

При цьому видання не вказує, чи використовували українські військовослужбовці такі касетні боєприпаси на полі бою.

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Що цьому передувало: У грудні РФ вдарила касетними боєприпасами по селу у Запорізькій області.

Теми: ТуреччинавійнаУкраїна
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